El esperanzador mensaje de Sainz tras su gran actuación en China: "Esto es oro..."
El piloto madrileño ha 'rascado' dos puntos para los de Grove que animan a la escudería británica a comenzar a levantar la mirada y dejar atrás la gran cantidad de errores que están lastrando en lo que va de 2026.
Carlos Sainz ha comenzado a recuperar sensaciones en el Gran Premio de China. El piloto madrileño sumó los primeros puntos de la temporada durante la segunda cita del año tras obtener un valioso noveno puesto para Williams.
El ex de Ferrari afrontaba la carrera con muchas dudas en su monoplaza, muy poco fiable hasta ahora. Pero Sainz supo aprovechar los problemas de sus rivales durante la mañana del domingo y firmó una prueba muy satisfactoria para 'rascar' dos puntos en China "que saben muy bien".
El español gestionó a la perfección las paradas tardías de sus rivales beneficiándose de las luchas entre otros pilotos y manteniendo la calma en todo momento. Así lo explicaba: "Hemos parado en la vuelta anterior al coche de seguridad, que ha sido desesperante, hemos estado 40 vueltas con el duro...".
"No he tenido ritmo para aguantar a Hadjary los de delante, vamos a cuatro o cinco décimas de la zona media, no estamos ni en la pelea, cuando todos han parado y he visto la oportunidad de ganarle a Franco (Colapinto), a Hülkenberg y a Lindblad, que estaban ahí peleando, he conseguido aguantar delante y traer a casa un 'top' 10 que para nosotros es oro", añadía Carlos
Un resultado de alto valor, ya que los de Grove están teniendo un inicio de temporada cargado de obstáculos. Un FW48 que ni pasó de la Q1 en la clasificación y que no ha permitido a Alex Albon correr en China por un problema hidráulico.
"Somos noveno equipo, estábamos el 17 y 18, por lo que acabar novenos en carreraes una sorpresa para nosotros, la verdad que había que hacer todo perfecto", explicaba Sainz.
"Una buena salida, una buena gestión de neumáticos, sacando todo lo que había hoy. Espero que sirva de motivación para todo el equipo, para a partir de ahora empezar a mejorar, porque está claro que el inicio de temporada no está siendo el que esperábamos y por muy frustrante que sea, hay que intentar sacar resultados de donde no los hay", analizaba Carlos en 'DAZN' para concluir.