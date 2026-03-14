La preocupante reflexión de Sainz sobre el Williams: "Estás intentando deprimirme..."

El ex de Ferrari ha tenido una 'sprint' y una clasificación bastante complicadas. Los resultados y el rendimiento del monoplaza no invitan al optimismo. Carlos señala dónde falla el Williams en un sábado para olvidar.

Carlos Sainz está teniendo un comienzo de temporada terrible. Tras acabar 2025 con unas sensaciones que invitaban al optimismo en Williams, la pretemporada y el comienzo de temporada de la escudería británica no han podido ser peores. El desarrollo del monoplaza ya ha sido tardío. Cabe recordar, que la escudería no acudió a los test en Barcelona por no tenerlo todo preparado.

El Williams es el tercer peor coche de la parrilla, solo por delante del Aston Martin de Fernando Alonso y el Cadillac. Lo verdaderamente preocupante es que no hay indicios de que se pueda producir una cierta mejora en un futuro relativamente cercano.

Además, cabe destacar que la escudería británica cuenta con el, 'a priori', mejor motor que hay actualmente en la Fórmula 1, el Mercedes. Esto señala directamente a Williams y al mediocre desarrollo del coche que se ha llevado a cabo desde el equipo de ingenieros y mecánicos.

Tras ser decimo séptimo en la clasificación y duodécimo en la 'sprint', Sainz ha analizado la situación. El madrileño ha respondido sorprendentemente después de que le preguntaran si la situación era deprimente.

"Estás intentando deprimirme en la segunda carrera del año. Voy a intentar aguantar un poco más, porque si no va a ser un año muy largo. Voy a quedarme con lo positivo. Ayer hice una vuelta realmente buena en la clasificación sprint. Hoy he hecho una carrera muy sólida con lo que tenía. Y hoy, de nuevo, una vuelta realmente buena en qualy. Hice todo lo que pude, teniendo en cuenta lo poco que he rodado desde Australia", confiesa Carlos en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.