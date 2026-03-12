Colapinto explica su increíble salvada y advierte: "He tenido suerte, en algún momento pasará algo"

El piloto francés protagonizó un 'milagro' en Australia al evitar un accidente con Liam Lawson, aunque señala que "fue muy peligroso" y existe el riesgo de que vulva a ocurrir este año.

El primer Gran Premio del año ha dejado mucho que analizar. También para Alpine, donde buscan mejorar los deficientes resultados logrados en 2025. Franco Colapintofue decimocuarto en Melbourne pero a pesar de no obtener puntos, afirma que fue una "carrera muy positiva", por "haber completado la carrera con los dos coches y obtener datos".

Sin embargo el argentino fue protagonista en la primera cita de 2026 por una maniobra al límite que evitó un accidente múltiple. Ocurrió durante la salida, cuando Liam Lawson, situado por delante del piloto de Alpine, se quedó atascado. Esto obligó a Franco a realizar un volantazo en el último segundo que acabó con el A526 derrapando en una impresionante demostración de reflejos.

"He tenido suerte y he reaccionado muy rápido, y eso fue, gracias a Dios, lo que salvó el coche y lo que me permitió completar la carrera", explicaba Colapinto para 'F1TV'. A lo que añadía: "Estaba bastante cerca de Liam. Fue bastante peligroso y estuvo muy cerca. Espero que no ocurra todos los fines de semana porque, en algún momento, pasará algo".

Por todo lo demás fue un gran premio discreto para el equipo francés: "Estábamos preparados para ello, aunque, por supuesto, todavía tengo que mejorar mucho el rendimiento, aumentar mucho el ritmo y solucionar todos esos problemas... Esperábamos estar más adelante, y estamos trabajando para entender dónde nos falta ritmo, y creo que pronto encontraremos soluciones".

Luego, su compañero en Alpine, Pierre Gasly, comentó el nuevo sistema de salidas de la F1, que ahora incluyen cinco segundos más antes de que se apaguen los semáforos. Durante ese tiempo los pilotos podrán revolucionar sus motores para cargar baterías, lo que les permite salir con mayor aceleración: "Las salidas ahora son una lotería. Lawson tuvo un problema, nosotros no, sabemos qué hacer con el coche. Quizás esta semana sea el mismo procedimiento y pierda cinco posiciones. Añade emoción, sí, porque te puede caer de cara, ¿es justo para nosotros? Quizás no. Hablé de esto con Colapinto, fue difícil para él. Hay que arreglar algo".