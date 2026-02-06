El test de Pandiani en 'El Cafelito' comparándose con los mejores delanteros: "Si yo hubiese jugado en un grande..."

'El Cafelito'
Walter Pandiani ha acudido a 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y se ha sometido al test: ¿Fue él mejor delantero que algunos de los nombres más conocidos? Sus respuestas son muy interesantes.
Cree que es mejor que Muriqi, que Gerard Moreno, que Sorloth. Pero no que Ferran Torres o que Raúl Tamudo. Tampoco que Luis Suárez o Julián Álvarez.
Mejor que Darwin Nuñez, también que Robert Lewandowski: "Tuve la mala suerte... bueno la mala o la buena de no jugar en un grande. Si hubiese jugado en un grande, sería otra jugador".
Sobre Erling Haaland, dice que es imposible que se le compare con él: "Es inigualable, hace 50 goles por temporada y eso está al alcance de pocos".