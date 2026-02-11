¿Tiene Fernando Alonso motivos para preocuparse? Problemas de Aston Martin en Bahréin por una "anomalía" de Honda

Lance Stroll apenas ha podido completar tres vuelas en la sesión de tarde en Sakhir por un problema en los datos recopilados.

Williams, los que más han rodado

Jornada cuando menos preocupante para Aston Martin en el primer día de test en Bahréin tras llegar con retraso al 'shakedown' de Barcelona hace dos semanas.

Con Lance Stroll al volante (Fernando Alonso rodará este jueves), los de Silverstone solo han podido completar 33 vueltas por la mañana y tres por la tarde.

El compañero del asturiano se bajó del AMR26 a falta de tres horas para el final y ya no regresó al asfalto de Sakhir por, según el equipo, una anomalía en los datos recopilados por la tarde.

"Nuestro plan de pruebas de la unidad de potencia con Lance hoy ha transcurrido según lo previsto por la mañana. Sin embargo, esta tarde hemos detectado una anomalía en los datos. Ahora estamos llevando a cabo comprobaciones preventivas en la unidad de potencia para comprender la causa exacta antes de poder reanudar las pruebas", han informado los de Silverstone.

A pesar de no estar en Montmeló, los de Grove han sido los que más kilómetros han acumulado en la primera jornada de test en Bahréin.

Carlos Sainz (13º) ha completado 77 vueltas por la mañana y Alex Albon ha sobrepasado las 70 por la tarde, sumando un total de 145 giros para el equipo británico.

Norris, el más rápido

El vigente campeón de Mundial ha sido el más rápido del día (1:34.669) por delante de Max Verstappen y de Charles Leclerc.

Grandes noticias también para Red Bull y Ferrari, que han superado las 100 vueltas de recopilación de datos.