La FIA permite a Mercedes mantener las trampas en su motor y el resto de equipos prepara protestas

El motor Mercedes podrá competir a pesar de que no cumple con las normas iniciales de 2026: los otros equipos podrían protestar en Australia, en la primera cita del mundial.

El escándalo en la Fórmula 1 de 2026 puede ser absolutamente mayúsculo. Porque las trampas en el diseño del motor Mercedes van a ser permitidas por la FIA, al menos de inicio, según ha informado 'Motorsport' este viernes.

Se produjo una reunión entre los motoristas, la FIA y la Fórmula 1 y no se llegó a ningún acuerdo. Por lo que todo sigue igual.

La unidad de potencia de Mercedes aumenta la relación de compresión hasta 18:1, mientras que el resto de motores, en frío, es verificada reglamentariamente a 16:1.

Ferrari, Honda y Audi protestaron en un primer instante. Pero en la FIA van a permitir que todos los equipos que llevan motores Mercedes compitan sin ningún problema.

Por lo que si finalmente la ventaja es evidente, tanto Mercedes como McLaren, Williams o Alpine serían los equipos a batir en 2026.

Se vienen protestas

Ha contado 'L'Equipe' que el resto de escuderías podríanrealizar alguna protesta en la primera cita del mundial, en el Gran Premio de Australia que se correrá el fin de semana del domingo 8 de marzo.

Sin embargo, sí está descartado que las escuderías se planten y se nieguen a competir contra esas trampas de Mercedes.