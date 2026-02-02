Lorenzo sí esperaba el veto de Márquez a Pedro Acosta para fichar por Ducati: "No tiene miedo"

El tres veces campeón del mundo dice que esperaba que Márquez, "secretamente", no permitiera la llegada de Pedro Acosta al equipo Ducati.

Varias informaciones han apuntado que Pedro Acosta se convertirá en el compañero de Marc Márquez en el equipo Ducati oficial a partir de 2027. Y a Jorge Lorenzo le ha sorprendido mucho esta noticia. Porque él sí esperaba el veto de Marc al joven Pedro, ahora en 'KTM'.

Así lo ha dicho en palabras que publica 'Motosan' este lunes: "Quizá sí me esperaba que Márquez secretamente impidiera esto. Por el momento parece que no lo ha hecho. Así que, bravo por Marc, porque demuestra que no tiene miedo de que un piloto joven llegue a su lado".

Todavía no está confirmado, pero todo apunta que Ducati ha apostado por una de las grandes joyas de la categoría reina para convertirse en el compañero del campeón. Será un 2027 muy intenso.

Por otro lado, Lorenzo tiene claro que Pecco Bagnaia saldrá pronto de Ducati y no lo hará con honores. Ha perdido mucho prestigio al lado de Marc: "Bagnaia era italiano, doble campeón del mundo con Ducati, nadie lo había hecho, ni siquiera Stoner. Era un número uno en Ducati y ahora parece que no tiene sitio en Ducati".

"Las carreras son así, tú vales lo que demuestras en tu última carrera, y la última temporada de Bagnaia no fue buena. Los equipos deben decidir y parece que han decidido esto", se extiende el tres veces campeón del mundo.

Le ve, por ejemplo, en Aprilia. Allí Marco Bezzecchi ha renovado por todo lo alto y Lorenzo cree que podrían formar un equipo 100% italiano: "En Aprilia harían un equipo 100% italiano y sería bonito a nivel mediático".

Los rumores en el paddock de MotoGP se extienden. Todos los pilotos terminarán contrato antes de que entren en vigor las nuevas normas y los movimientos se sucederán. El que no se moverá será un Marc Márquez cuya renovación con la marca Ducati está muy cerca de producirse.