El enfado de Fernando Alonso con la F1: "El piloto ya no tiene importancia..."

El piloto asturiano insiste en que la energía se ha convertido en casi la única protagonista en este nueva Fórmula 1. Sobre todo este fin de semana en el circuito de Silverstone.

Todos los pilotos de la Fórmula 1 coinciden: en este circuito de Silverstone la energía se ha convertido en casi la única protagonista. Se pudo ver en la carrera al sprint, donde hasta cuatro pilotos competían en grupos y se adelantaban los unos a los otros simplemente presionando el botón de energía extra.

A raíz de esto Fernando Alonso ha vuelto a criticar estas normas. Aunque dice que es lo que hay y que no se pueden quejar, lamenta el camino que está tomando la competición.

"Ya lo dijimos al principio de año. Este reglamento iba a traer este tipo de carreras. Desapareció la parte del piloto donde empujas en las curvas o haces un adelantamiento un poco arriesgado por fuera o tirándote en el último momento, apurando la frenada. Tienes que tener más batería del coche adelante, apretar el botón y adelantar", expresa el piloto de Aston Martin, que fue último en la clasificación del sábado.

Lamenta que los pilotos hayan pasado casi a un segundo plano: "Es la nueva Fórmula 1, te guste más o menos y al piloto le resta importancia. Pero al mismo tiempo no nos podemos quejar. Es lo que los equipos o la federación piensan que es mejor".

"Hay que sacar partido al coche para ganar carreras, estar arriba y pensar en el próximo reglamento cuando venga. Ahora es lo que tenemos y hay que hacerlo mejor", concluye un Fernando que sigue desesperado con ese coche verde que no le permite luchar contra nadie de la parrilla. Solo contra su compañero, Lance Stroll.

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