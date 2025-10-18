El múltiple accidente que dejó fuera a Alonso y a los dos McLaren en la 'sprint' de Austin

Un impacto de Hulkenberg en la primera curva desencadenó varios incidentes. Norris, Piastri y Alonso se vieron obligados a abandonar.

Fernando Alonso tenía posibilidades reales de finalizar en la zona de puntos de la carrera al 'sprint' en el Gran Premio de los Estados Unidos. Sin embargo, esas opciones se desvanecieron rápido. En la primera curva, Nico Hulkenberg, que salía cuarto, impactó contra Oscar Piastri.

El australiano chocó a su vez con su compañero de equipo Lando Norris. El monoplaza de Hulkenberg quedó mirando en dirección contraria y terminó impactando, al dar la vuelta, contra el Aston Martin de Fernando Alonso. El asturiano, que partió desde la sexta posición, firmó una salida muy inteligente.

Sin embargo, y una vez más, fue víctima de la mala suerte. De no haber chocado contra Hulkenberg hubiera podido ponerse segundo o tercero teniendo en cuenta que los McLaren estaba completamente fuera de juego. Esa circunstancia sí la aprovechó Sainz, que se subió al podio de la carrera corta acompañando a George Russell y a Max Verstappen.

El neerlandés se llevó una victoria que mete aún más presión a los McLaren. Son doce puntos los que Max le recorta a Piastri y a Norris con la carrera de domingo aún por disputarse en Austin. La estrategia de dejar pelear a los 'papaya' está sirviendo de oportunidad para que Verstappen pueda verse con opciones reales de optar a ser campeón del mundo.