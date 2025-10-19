La curiosa esperanza de Fernando Alonso para la carrera de EEUU: "Si se tocan tres o cuatro..."

El piloto español de Aston Martin logró alcanzar la Q3 tras una clasificación en la que volvió a superar el rendimiento del propio Aston Martin.

Fernando Alonso ha logrado una destacable 10ª plaza como posición de salida para la carrera del domingo en Austin. Tras una sesión de clasificación de infarto y con mucha igualdad, el asturiano se quedó a las puertas de mejorar su resultado.

En la misma décima que Sainz y Bearman, aunque, finalmente, no logró superarles en la Q3, donde no acabaron de salirle las cosas en sus intentos. Aún así gran trabajo del asturiano, que vuelve a estar en Q3 una vez más y que tendrá opciones de sumar puntos en la carrera.

"La verdad que otra vez buen 'feeling' con el coche. La última vuelta ha sido caótica, hemos visto que estábamos fuera de tiempo a la salida del pit lane, una pena. Pero entrar en la Q3 es siempre un objetivo bueno y realista", señaló el asturiano ante los medios.

"Hemos sido el 8º equipo todo el fin de semana y en vez de estar 15 y 16 hemos hecho una buena crono ayer y hoy. Creo que en el outlap he hecho mi vuelta más rápida y no tenía ruedas ya. Si se tocan tres o cuatro en la primera curva, subiremos posiciones, seguro", concluyó