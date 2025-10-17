Las razones para ilusionarse con Aston Martin en 2026: "La suma de las partes..."

La escudería británica prepara la próxima temporada con un elenco de ensueño que invita a creer en un gran desempeño durante un campeonato marcado por las incógnitas.

El 2026 es incierto y ver a Aston Martin como uno de los referentes del curso es tan probable como que lo sea cualquiera de los grandes en la actualidad. Y es que, con una increíble inversión y un fantástico personal, Aston se ha convertido en uno de los mejores equipos de la Fórmula 1.

Después, aparecen mil factores que pueden influir en mejorar o desmejorar ligeramente el resultado final. Sin embargo, existen motivos para ilusionarse al pensar en la próxima temporada.

La escudería británica cuenta con un piloto de la talla de Fernando Alonso. Un ingeniero como Adrian Newey o un jefe como Andy Cowell, líder de un proyecto que dominó el Mundial de 2014 a 2020 y cabeza de la unidad de potencia que ha ganado los dos últimos Mundiales de constructores.

Además, Aston Martin portará motores de Honda. Proveedor detrás de los cuatro títulos de la historia reciente de Red Bull. Una combinación imponente que invita al optimismo. El ingeniero británico visitó el centro de desarrollo de Honda en Sakura y destacó su forma de trabajar: "Es una instalación increíble. Cada ingeniero trabaja incansablemente para mejorar la eficacia de cada sistema".

Por otro lado, el jefe de Aston Martin indicó qué es lo que puede marcar la diferencia en el Mundial: "Creo que es la suma de las partes. Ese es el aspecto clave. Y suele ser así en el automovilismo, ¿no? Necesitas que cada aspecto esté cerca de los mejores y luego está la forma de competir y las oportunidades en cada fin de semana".

Además, Cowell destaca la importancia de no ser un equipo cliente y ser un equipo oficial para maximizar el rendimiento y reducir el tiempo por vuelta.

Finalmente, señaló el desarrollo de la escudería en Silverstone: "El equipo ha madurado. Creo que hemos demostrado que podemos hacer actualizaciones y mejoras".