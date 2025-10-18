¿Culpa McLaren a Alonso del accidente en la 'sprint' del GP de EEUU?: "Pilotaron como amateurs..."

Zak Brown ha analizado el incidente que ha dejado a sus dos pilotos fuera de la lucha por la victoria en la carrera corta en Austin.

La carrera al 'sprint' del Gran Premio de Estados Unidos ha quedado marcado por una acción que ha sucedido nada más comenzar la prueba. Max Verstappen y los McLaren llegaban liderando a la primera curva pero una maniobra temeraria de Nico Hulkenberg, que había salido cuarto, dejó a los 'papaya' fuera de la carrera.

El alemán chocó contra Oscar Piastri, el australiano impactó con 'efecto dominó' contra su compañero de equipo Lando Norris. La dupla de pilotos de McLaren tuvo que abandonar junto a Fernando Alonso. El asturiano fue otra víctima de la imprudencia de Hulkenberg que, sorprendentemente, pudo continuar con la carrera.

Zak Brown, jefe de la escudería británica, cargó contra el piloto de Sauber por la maniobra en la salida que provocó el accidente de sus dos pilotos: "Fue terrible. Ninguno de nuestros pilotos tiene la culpa, algunos pilotos de delante condujeron de forma amateur y arrasaron a nuestros dos chicos".

"Quiero volver a ver la repetición. Pero está claro que Nico chocó contra Oscar y no tenía nada que hacer allí, le dio en la rueda trasera izquierda", ha asegurado Brown en unas declaraciones para 'Sky Sports'. El directivo se centra en hablar de Hulkenberg pero usa también se refiere a "algunos pilotos" lo que podría indicar que también se refiere a Fernando.

La tensión en McLaren se empieza a presenciar mientras el mayor enemigo de los 'papaya', Max Verstappen, sigue recortando puntos a sus ya rivales directos por el título, Oscar Piastri y Lando Norris.