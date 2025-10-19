Ahora

El aviso definitivo de Acosta: "KTM tiene que dar un paso ya; estoy empujando todo lo que puedo"

El murciano tiene claro que necesita más rendimiento por parte de la moto y pide a la escudería que un cambio inminente para empezar a luchar por victorias.

Con Marc Márquez alejado de las pistas durante varias carreras, muchos focos apuntaban a que Pedro Acosta podía intentar luchar por su primera victoria en MotoGP. Ya lo han conseguido esta temporada Álex Márquez, Fermín Aldeguer y Raúl Fernandez en el panorama español.

Sin embargo, Acosta no ha podido firmar esa ansiada primera victoria en la categoría reina. El del Puerto de Mazarrón ha mejorado su rendimiento y nivel con respecto a principio de temporada pero la KTM parece no tener el ritmo suficiente como para luchar contra las Ducati y las Aprilia.

Acosta tiene siempre entre ceja y ceja el ganar. Es por ello que ha vuelto a lanzar un mensaje alto y claro que sirve de serio aviso a KTM: "KTM tiene que hacer un paso ahora. Estoy empujando todo lo que puedo. Ahora encuentro mi consistencia dentro de este top 5. Estoy tratando de no hacer errores. Estamos ahí".

"Hay que dar un paso adelante ya. Llevo tres carreras seguidas encontrándome en la misma situación, y eso es algo que no podemos normalizar", ha reconocido el murciano en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.

Acosta ha sido quinto en el Gran Premio de Australia. El murciano es consciente de que no es un mal resultado pero sabe que, si quiere pelear por victorias, debe tener algo más por parte de KTM. Su mensaje a la escudería es muy claro después de una carrera en la que sabe que, de haber tenido más ritmo, hubiera sido candidato a cruzar primero la línea de meta.

