El piloto asturiano acudirá por segunda vez al Dakar, esta vez con el equipo Aston Martin: "La otra vez tuve seis meses de preparación".

Ya es oficial el regreso de Fernando Alonso al Dakar de cara a la temporada que viene. Será con Aston Martin. Y el asturiano quiere ser prudente con respecto a sus opciones.

En la previa del Gran Premio de Las Vegas le han preguntado a Fernando por esta nueva aventura: "Creo que el Dakar de 2027 será un desafío mucho mayor de lo que fue para mí en 2020. En aquel entonces tuve seis meses de preparación: fui a probar a distintos países, como Qatar, Namibia, Marruecos y Polonia; fue un programa bastante extenso".

"Creo que participé en dos rallies en Arabia Saudí. Ahora sólo tendré dos días en Marruecos y luego, ¡allá vamos! Es un periodo bastante corto, pero al final decidimos, junto con el equipo, Prodrive y Aston, que sigue siendo una buena experiencia para todas las partes, especialmente para mí, porque no es ningún secreto que algún día quiero ganar el Dakar. Este año no será posible, pero lo considero una inversión de cara al futuro: sumar más kilómetros y conocer mejor la disciplina", detalla el piloto de Aston Martin, tanto en F1 como en el Dakar.

Es un mes de parón que Alonso quiere aprovechar: "Creo que tiene sentido, es un mes en el que no hay mucha actividad en la F1".

Tiene una clara desventaja sobre sus rivales: "Los pilotos que compiten allí llevan toda la vida haciéndolo. Se han criado en el mundo del automovilismo dentro de los rallies y con este tipo de vehículos; saben interpretar los distintos terrenos, los matices, las variaciones en la luz...".

Parece demasiado atrevido pensar en Fernando como ganador del Dakar. Pero si alguien puede hacerlo ese es Alonso.

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