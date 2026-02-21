La emotiva reflexión de Hamilton sobre su infierno en 2025: "Olvidé quién era, pero..."

El británico, tras una pretemporada ilusionante con Ferrari, recuerda lo mal que lo pasó en 2025 y coge fuerzas para una nueva temporada en la que quiere aspirar a todo.

Lewis Hamilton ha sido uno de los grandes protagonistas de los test de pretemporada en la Fórmula 1. Ferrari ha sido una de las grandes sorpresas habiendo presentado un monoplaza que parece que va a tener la velocidad para luchar por victorias y, quién sabe, si para pelear por el Mundial.

En todo caso, para que eso ocurra, Lewis Hamilton y Charles Leclerc son los que deben conseguir ser competitivos con el monoplaza italiano. Ambos han liderado algunas de las sesiones de pretemporada marcando los mejores tiempos dejando ver el potencial que tiene el Ferrari.

Aún así, Hamilton tiene una tarea extra que va más allá de pilotar el coche e intentar ganar. El británico debe reponerse a la peor temporada de su carrera. Lewis sufrió un auténtico infierno en 2025 con una crisis de resultados y confianza que le hizo deja momentos de muchas dudas sobre el asfalto.

Sin embargo, esta pretemporada puede haberle dado alas al siete veces campeón del mundo. Hamilton ha dejado un mensaje lleno de emoción en sus redes sociales con el que recuerda lo vivido el curso pasado desde una perspectiva en la que da a entender haberlo superado ya.

"Por un momento,, pero gracias a vosotros y a vuestro apoyo, no volveréis a ver esa mentalidad.", reconoce el británico.