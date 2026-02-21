Una víctima 'aterrorizada': los constantes "no" que se repiten de forma "nítida y clara" en el audio de 40 minutos de la presunta agresión del exDAO

Los detalles El exdirector adjunto de operaciones de la Policía Nacional realizó llamadas compulsivas a la víctima usando diferentes terminales. Llegó a enviar varios mensajes directos: "Eres gilipollas, que soy el DAO".

El caso del exDAO de la Policía Nacional ha sacudido la cúpula policial y política. La víctima presentó una grabación de 40 minutos en la que repetidamente se niega a las agresiones sexuales presuntamente cometidas por su superior, quien luego la acosó telefónicamente con 17 llamadas y mensajes insultantes. Las pruebas, junto a informes médicos, han sido presentadas al juzgado, y se pide para él 28 años de cárcel. La identidad de la víctima fue filtrada, lo que su abogado califica de escarnio. Además, Óscar San Juan, mano derecha del DAO, también ha sido cesado. El caso podría revelar más cómplices o casos, mientras se cuestiona al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Es el sonido del miedo. Es la grabación de una víctima aterrorizada. Una de 40 minutos de duración, en la que, "en varias ocasiones", repite un "no" de forma nítida y clara". Así se expresaba la víctima del DAO. Así se negaba ante su superior, ante un expolicía que usó su cargo para, presuntamente, agredirla sexualmente.

Desde ese día, desde ese momento, el ya exDAO comienza a acosarla de manera telefónica usando incluso diferentes terminales. Así lo cuenta la denuncia que han presentado contra él, que recogen que comenzó a realizar llamadas compulsivas hasta un total de 17.

Y también envió varios mensajes directos con insultos recordando además con quién estaba tratando: "Estás gilipollas, borrica. Que soy el DAO".

Son las pruebas aportadas que, junto a partes e informes médicos, ya tiene el juzgado contra el DAO. Contra quien fuera director adjunto de operaciones de la Policía Nacional y que está acusado de delitos que van desde agresión sexual hasta malversación.

Piden para él 28 años de cárcel, tras una querella que la víctima interpuso de manera directa por la vía judicial para evitar una guerra sucia en caso de hacerlo por la policial. Al final, ese gran temor se ha hecho realidad.

"Se ha filtrado su identidad. Esto evidentemente ha sido un escarnio y un ataque hacia la víctima. Es intolerable", ha expresado Jorge Piedrafita, su abogado.

Son el acoso y las coacciones que también propiciaba Óscar San Juan, comisario y mano derecha del DAO, al que Interior ya ha cesado también.

Y es que el terremoto dentro de la cúpula policial podría desenterrar o más cómplices o más casos, mientras que en la vía política se ha señalado a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

