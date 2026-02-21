Una vecina de la mujer asesinada en Sarriguren vio la huida del agresor: "Miró a los dos lados de la calle y corrió"

¿Qué ha dicho? "Lo primero que pensé es que era una persona que estaba pidiendo ayuda y ha resultado ser el asesino", ha expresado a laSexta.

Una tragedia sacudió la localidad de Sarriguren en Navarra cuando Tatiana, de 29 años y madre de cuatro niños, fue presuntamente asesinada a puñaladas por su marido, quien también hirió gravemente a su madre antes de huir. Los gritos desgarradores de la familia alertaron al vecindario. La Policía Científica sigue recogiendo pruebas mientras los vecinos se muestran consternados. El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha condenado el asesinato, convocando una concentración y declarando tres días de luto oficial. El presunto agresor está detenido, siendo este un nuevo caso de violencia machista en España. El 016 ofrece atención a víctimas las 24 horas.

Eran las 19:30 horas de este viernes cuando los gritos de una familia desde una terraza alertaron al vecindario en la localidad de Sarriguren, en Navarra, a escasos cuatro kilómetros de Pamplona. "Escuché a un señor que salió a la terraza con unos gritos desgarradores que no me puedo sacar de la cabeza, diciendo que la habían asesinado, que se estaba muriendo", ha relatado una vecina de la víctima a laSexta.

Tatiana tenía 29 años y cuatro hijos pequeños. Su marido, de 31, la habría asesinado a puñaladas delante de su familia. Además, también hirió de gravedad a su propia madre y tras cometer el crimen, se dio a la fuga: "Miró hacia los dos lados de la calle y se puso a correr en dirección contraria a lo que puede ser Pamplona y al final de la población, hacia el monte", ha contado la vecina de Tatiana, a lo que ha añadido: "Lo primero que pensé es que era una persona que estaba pidiendo ayuda y ha resultado ser el asesino".

La Policía Científica continúa en el edificio recogiendo pruebas de la escena del crimen en Sarriguren, donde los vecinos están consternados: "Que pasen estas cosas en pleno siglo XXI da mucha pena", ha lamentado una mujer.

Tres días de luto oficial en el municipio

Además, allí han protestado este sábado "contra la violencia" colectivos feministas y el Ayuntamiento del Valle de Egüés ha condenado el asesinato de su vecina Tatiana y ha convocado una concentración frente al Consistorio. "El Ayuntamiento pone a su disposición los servicios municipales correspondientes y declara tres días de luto oficial en el municipio", ha informado Xuriñe Peñas, alcaldesa del Ayuntamiento del Valle de Egüés.

El hombre, su marido, ya está detenido, acusado de este crimen de violencia machista, que de confirmarse, ya serían 10 las mujeres asesinadas este año por sus parejas o exparejas.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.