Polémica en el Osasuna-Real Madrid: ¿Fue penalti de Courtois a Budimir?

El colegiado señaló la pena máxima tras revisión en el VAR. El ariete croata no perdonó desde los once metros engañando a Courtois en lo que supuso el 1-0. Un extraordinario tanto de Raúl García en el minuto 90 provocó la primera derrota de Arbeloa en Liga desde que es entrenador del Real Madrid.

Osasuna se estaba acercando con peligro hacia la portería de Thibaut Courtois. Budimir ya había estrellado el balón en la madera y fue el protagonista, minutos después, de la jugada polémica del partido. El croata se fue al suelo tras un lance con el guardameta belga.

Quintero González interpretó, en primera instancia, que Budimir se había 'tirado'. De hecho, vio la amarilla. Sin embargo, al colegiado le llamaron desde el VAR y, tras revisar la acción, decretó penalti por un pisotón de Courtois.

Budimir no falló ante el guardameta blanco y adelantó a Osasuna en una primera parte en la que el Real Madrid dejó mucho que desear en cuanto a juego. Poco peligro y algo de fragilidad defensiva por parte de los blancos ante una línea de ataque rojilla que generó bastantes ocasiones.

En la segunda parte, los de Álvaro Arbeloa reaccionaron. Más control y sobre todo más hambre a la hora de buscar el gol. Mbappé avisó aunque su gol fue anulado por fuera de juego. Aún así, una espectacular jugada de Valverde sirvió para que Vinícius igualara el partido en el minuto 72.

El Madrid parecía haber cogido carrerilla para culminar la remontada, pero apareció Raúl García, sustituto de Budimir, para poner patas arriba El Sadar. Ante un balón en el que parecía que había perdido toda ventaja, Raúl se inventó un recorte magnífico para deshacerse de Asencio y definir ante Courtois.

Gol de mucho calibre que, en primera instancia, fue anulado por fuera de juego. El VAR lo corregiría más tarde. Víctor Muñoz, exmadridista, fue un auténtico dolor de cabeza para los blancos durante todo el encuentro. El canterano blanco percutió sin descanso por banda izquierda y generó gran parte del peligro de Osasuna.

Arbeloa pierde su primer encuentro en Liga como entrenador. El Madrid sigue líder aunque queda a la espera de lo que haga el Barça, que de ganar al Levante, volvería a liderar la competición doméstica. Los blancos ya piensan en la vuelta de la eliminatoria de Champions ante el Benfica.

Osasuna, por su parte, confirma que pasa por su mejor momento de la temporada tras derrotar al Madrid. Los navarros se sitúan a un punto de puestos europeos y visitarán Mestalla la próxima jornada para medirse al Valencia.