La vivienda en España se dispara y deja a los jóvenes cada vez más lejos de la independencia: "Deprime un poco"

El contexto Un hombre explica que el año pasado compró un piso "por 210.000 euros": "Ahora, el del tercero, justo encima del mío, está a la venta por 345.000".

Salir de casa de los padres y encontrar una vivienda asequible se ha convertido en un desafío que preocupa a miles de jóvenes en España. Los testimonios recogidos en las calles de distintas ciudades reflejan una sensación de frustración compartida que cada año aumenta.

"El precio de los pisos ha subido una barbaridad", dice una joven, mientras otra asegura que a este paso, va a "tardar" en independizarse, algo que "deprime" cada vez más. Así, conseguir una vivienda por un precio que no esté por las nubes es casi tarea imposible.

Otro joven explica que el año pasado compró un piso "por 210.000 euros": "Ahora, el del tercero, justo encima del mío, está a la venta por 345.000". En apenas un año, la diferencia es abismal, claro reflejo de las grandes quejas de aquellos que intentan encontrar una vivienda.

"En mi caso, pagamos alrededor de 975 euros al mes por 38 metros cuadrados", añade un chico. Si miramos el mapa del precio por metro cuadrado, la Comunidad de Madrid aparece como una de las zonas más tensionadas.

Vivir en Madrid en 2026 es, directamente, un lujo y es que en la última década el precio de la vivienda se ha disparado en la capital. En 2016, alquilar un piso de 70 metros cuadrados costaba unos 750 euros al mes. Hoy ese mismo piso ronda los 1.500 euros.

Si hace 10 años comprar una vivienda de ese tamaño costaba 150.000 euros, ahora vale más del doble. "Para quienes vivimos solos, como es mi caso, las cifras se vuelven prácticamente intocables y comprar ya ni te cuento", revela una joven.

Si ampliamos el foco, la situación no mejora demasiado, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, donde el precio medio del metro cuadrado en Valencia no deja de subir y ya ronda los 2.000 euros, lo que supone casi un 26% más que en 2025.

En alquiler, la tendencia es similar: el precio medio ha aumentado un 10% respecto al año pasado. Estos precios, que están por las nubes, están empujando a cada vez más personas a buscar vivienda lejos de las grandes ciudades ya que asumir las grandes subidas cada vez es más complicado.

