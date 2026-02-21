La izquierda tiende la mano a Rufián: "No vamos a cerrar la puerta a nadie que quiera participar en este proyecto"

Los detalles A su sugerencia de hablar y unir fuerzas también se suman otros grupos intentando que no haya competencia. Los ataques de la derecha convergen en una misma idea: que Rufián lo hace por aprovechar.

La izquierda está en proceso de reformulación, con Más Madrid, los Comunes y el Movimiento Sumar uniendo fuerzas en un acto en Madrid para contener a la ultraderecha. En este evento, se destacó la colaboración de Gabriel Rufián, cuyo proyecto ha generado entusiasmo en una parte de la izquierda. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, agradeció a quienes reabrieron el debate y extendió la mano a todos los interesados en participar. Joan Baldoví, de Compromís, enfatizó la importancia de dialogar sin competencia. Sin embargo, el Partido Popular critica a Rufián, acusándolo de buscar popularidad personal más que unificar a las izquierdas. En Cataluña, algunos ven su postura como contradictoria, generando dudas sobre el futuro de estos proyectos.

La izquierda ha comenzado un proceso de reformulación. Este sábado, Más Madrid, los Comunes y el Movimiento Sumar se han unido en Madrid en un acto de relanzamiento del proyecto con el objetivo de contener a la ultraderecha. Y, en el mismo, también se ha mencionado a un Gabriel Rufián que ha colaborado en esta nueva dirección.

"Quiero agradecer a todos los que han reabierto el debate de la izquierda. No sólo a Gabriel (Rufián)", afirmaba durante el evento Ernest Urtasun, ministro de Cultura. Tanto es así que le ha tendido la mano: "Nos vamos a hacer cargo de esa tarea y aquí no sobre nadie porque no vamos a cerrar la puerta a nadie que quiera participar en este proyecto".

El proyecto de Rufián ha sido la otra gran ilusión para una parte de la izquierda y a su sugerencia de hablar y unir fuerzas también se suman otros grupos intentando que no haya competencia entre diferentes proyectos. "Ahora es el momento de hablar. Sin focos, de hablar tranquilamente, sosegadamente y con discreción", decía Joan Baldoví, portavoz de Compromís.

Mientras tanto, el Partido Popular critica esta nueva postura de Rufián, como es el caso de Elías Bendodo: "Se cree que es la última Coca-Cola en el desierto". Algunos, como Alfonso Serrano, sin ningún tipo de miramientos: "Que el más friki de todos, un catalán independentista de izquierdas se haya convertido en el referente de la izquierda madrileña".

Los ataques de la derecha convergen en una misma idea: que Rufián lo hace por aprovechar y hacer crecer su popularidad. Y allí, en Cataluña, en Barcelona, algunos lo sienten igual. "Creo que Gabriel Rufián se está buscando una salida personal más que un proyecto para las izquierdas", apunta una persona.

Algunos catalanes no terminan de entender esta postura del portavoz de ERC porque "entra en una contradicción consigo mismo". Será la aritmética, serán los egos o igual el marketing político. Solo estos cálculos con algo de diálogo serán capaces de despejar la X de los proyectos a la izquierda con o sin Rufián.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.