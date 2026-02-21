El efecto de que Alcaraz te esté 'pasando por encima': Fils destrozó su raqueta en la final de Doha

El francés se vio muy superado en el primer set. Cuando Carlos cogió ventaja en el segundo, Arthur pagó su frustración son su raqueta, que quedó completamente destrozada.

Carlos Alcaraz sigue en su andadura por un 2026 que, de momento, es perfecto. Doce victorias y ninguna derrota. Dos títulos de dos, tras el Open de Australia, ha sido el turno de Doha en una final que no ha llegado ni a la hora de duración.

Cincuenta minutos han sido suficientes para que Alcaraz pasara por encima de Arthur Fils. El joven tenista francés aseguró en la previa que confiaba al 100% en sus opciones para derrotar a Carlitos, pero eso parece que le queda algo lejos a cualquier tenista hoy en día.

Fils se vio completamente superado en el primer set. 6-2 fue el resultado final de una primera manga en la que Alcaraz voló. El guión se mantuvo en la segunda y Fils empezó a perder la paciencia. El francés estalló con cuando estaba 3-0 abajo en el segundo set y destrozó por completo su raqueta en un momento de mucha frustración.

La imagen es muy llamativa prueba de la fortaleza mental que hace falta para no perder los nervios ante un rival que lo hace absolutamente todo bien. Carlitos sigue intratable este 2026 dejando una de sus mejores versiones que se han visto en pista. El número uno del mundo seguirá blindado durante una buena temporada en favor del español.