Desolación absoluta: Quartararo se derrumba en el 'box' de Yamaha tras los test de Burinam

Al francés se le ha visto completamente desconsolado en el 'box' de su escudería después de bajarse de su Yamaha en los test de pretemporada de Tailandia. Las sensaciones no han sido buenas y la reacción del campeón del mundo presagia otra temporada en 'blanco' para sus aspiraciones.

Fabio Quartararo es uno de los pilotos más talentosos de la parrilla de MotoGP. El francés tiene en sus vitrinas un mundial conquistado en 2021 con Yamaha, la escudería con la que ha competido estas últimas cinco temporada. Este año encara el sexto curso pero todo apunta a que se le va a hacer muy larga la temporada a Fabio.

Ya fue así en 2025. La Yamaha respondía en sesiones de clasificación donde Quartararo fue capaz de conseguir varias 'poles' imponiéndose a pilotos con una moto superior como Marc Márquez, 'Pecco' Bagnaia o Álex Márquez. Sin embargo, el rendimiento de la moto en carrera era muy pobre, algo que impedía por completo que Fabio luchara por victorias.

Lo cierto es que no parece que la situación vaya a cambiar para el galo. De hecho, parece que incluso podría ser peor teniendo en cuenta la reacción de Quartararo tras los test de pretemporada celebrados en Burinam. Fabio ha marcado el décimo octavo mejor tiempo dejando unas sensaciones horribles sobre el asfalto.

Su comportamiento en el 'box' lo dice todo'. Manos en la cara, completamente derrumbado y sin consuelo dejando ver el posible 'infierno' que le espera en Yamaha esta temporada. Aún así, los rumores le sitúan en Honda de cara a 2027, algo que podría brindar algo de esperanza al futuro de Fabio Quartararo.