El tremendo susto de Bearman con Hadjar en China: "He evitado un accidente monstruoso..."

El británico se sintió muy aliviado tras no haber impactado con el francés en el Gran Premio de China. Después de la carrera, dejó unas llamativas palabras que reflejaron lo grave que podría haber sido el accidente.

Oliver Bearman e Isack Hadjar dieron el susto en el Gran Premio de China. Los dos pilotos estuvieron a pocos centímetros de verse involucrados en un accidente que podría haber sido desastroso. El de Red Bull trompeó en una curva y, en un acto de reflejos, Bearman consiguió reaccionar y evitar el impacto de frente con Hadjar.

"Quiero decir, tengo suerte de estar aquí", aseguró Oliver reflejando un tremendo alivio por haber sorteado el Red Bull. El británico incidió aún más en lo grave que podría haber sido el incidente de haberse producido.

"Sinceramente, habría sido un accidente monstruoso. Fue una curva realmente complicada durante toda la carrera, con el viento que hacía hoy. El equilibrio del coche estaba por todas partes, creo que para todos… bueno, espero que para todos, porque para mí fue muy difícil", aseguró Bearman en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El de Haas contó también cómo lo vivió. El de Londres tuvo que salir de la pista para no impactar con Hadjar: "Y con Isack, ya sabes, estábamos apretando fuerte y, para ser honesto, parecía que la curva ya estaba hecha y, de repente, lo veo cruzado".

"Entonces intento evitarlo en una décima de segundo. Me fui a la izquierda, tuve que salir de la pista para esquivarlo y terminé de nuevo último", concluye Bearman.