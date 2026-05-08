Las patrullas ciudadanas de Frente Obrero, o cómo inocular violencia y crispación al grito de "solo el pueblo salva al pueblo"

¿Por qué es importante? El barrio obrero de A Ponte, en Ourense, paradigma de cómo actúan Roberto Vaquero y sus patrullas ciudadanas. De un barrio donde la seguridad no estaba entre las principales preocupaciones, a convertirse en un polvorín.

A Ponte es un barrio obrero de Ourense con problemas como otros muchos. En junio de 2025 se registraron algunos robos y problemas de convivencia. Algunos vecinos hablan de venta de drogas.

La seguridad no estaba entre las principales preocupaciones de los vecinos de Ourense hasta que Roberto Vaqueroempieza a hablar de patrullas ciudadanas. Desde ese momento, los mensajes sobre inseguridad se multiplican en redes y acaban haciéndose virales.

Los mensajes surgen principalmente de dos cuentas, tal y como explica un vecino al programa: 'Acción Ciudadana Ourense' y 'Radar Vecinal 21'. La primera, ya cerrada, en su propia foto de perfil ya incitaba a la violencia. Se aprecia una persona con lo que parece ser una jeringuilla y al fondo otras dos peleándose.

Violencia y crispación

Francisco Diéguez, vecino, asegura que lo denunciaron a la Fiscalía: "Esto ya estaba tomando un cariz incontrolable, era una crispación y una violencia nunca vista en nuestra ciudad".

En una situación de extrema crispación, la cuenta publica una foto del Carrefour de Ourense y la frase "Disparos en el Carrefour ayer noche". Un bulo, ya que simplemente era un entrenamiento de la Guardia Civil.

En sus vídeos, son ellos quienes se acercan a personas sin hogar. Algunos comentarios incitan la idea de actuar por cuenta propia al margen de las autoridades. El mensaje de "Solo el pueblo salva al pueblo".

Después, personas vinculadas al entorno de Vaquero colocan una pancarta en el puente. "Cuando hay un movimiento muy marginal, quiere hacerse ver. Cuanto más grande coloque la pancarta, más parece", señala Alberte Mera, un periodista local, que asegura que en Ourense "hay un movimiento vecinal muy fuerte, pero para reivindicar sus derechos, en ningún caso para patrullas ciudadanas".

Frente Obrero se presenta como una alternativa a las instituciones, pero la respuesta es limitada y apenas una docena de vecinos les apoya. Otros se enfrentan con ellos. Se produce un clima de tensión, según una vecina, instigado por Frente Obrero.

Finalmente, una operación policial frena los robos en el barrio, pero el relato ya se había extendido y se convierte en una campaña de propaganda.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Patrullas ciudadanas' en atresplayer.