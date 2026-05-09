Putin celebra su Día de la Victoria lanzando un dardo a la OTAN y con el apoyo de Corea del Norte: "Nuestros héroes siguen avanzando en Ucrania"

¿Por qué es importante?Moscú celebra el 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi con un desfile plagado de medidas de seguridad por el conflicto ruso-ucraniano. Durante su discurso, Vladímir Putin ha lanzado un mensaje directo a la OTAN, a la que acusa de apoyar a Ucrania.

El presidente ruso, Vladímir Putin, lideró en Moscú los actos por el Día de la Victoria, conmemorando el 81 aniversario de la derrota nazi. En su discurso, Putin comparó la actual ofensiva en Ucrania con la lucha del Ejército Rojo contra el nazismo, destacando la lealtad a la patria. El desfile militar, sin armamento pesado debido a amenazas ucranianas, contó por primera vez con soldados norcoreanos. La presencia internacional fue limitada, con solo cinco líderes extranjeros. La celebración coincidió con una tregua temporal entre Rusia y Ucrania, anunciada por Donald Trump, que incluye un intercambio de prisioneros.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha abanderado este sábado en Moscú los actos por el Día de la Victoria. La principal conmemoración patriótica del país que celebra, este año, el 81 aniversario de la derrota de la Alemania nazi por el Ejército Rojo, ha estado marcada, una vez más, por la guerra en Ucrania y por el mensaje de aliento de Putin a las fuerzas rusas que participan en el conflicto.

"Les felicito por el Día de la Victoria, nuestra fiesta más importante, sagrada y brillante. La celebramos con orgullo y amor por nuestro país, con la comprensión de que nuestro deber común es defender los intereses y el futuro de la patria", ha subrayado.

Dardo a la OTAN y a Europa

"Pese a que combaten contra una fuerza agresiva apoyada por todo el bloque de la OTAN, nuestros héroes siguen avanzando", ha declarado Putin en la Plaza Roja. En su intervención, el mandatario ruso-cuyo padre combatió en la II Guerra Mundial- ha comparado de nuevo la ofensiva rusa en Ucrania con la lucha del Ejército Rojo contra el nazismo en la conocida en Rusia como Gran Guerra Patria.

El presidente ha afirmado que los militares desplegados en la actual "operación militar especial" continúan la tradición de los soldados soviéticos que combatieron contra la invasión alemana. "La lealtad a la patria es la verdad suprema", ha señalado. "Estoy firmemente convencido de que nuestra causa es justa. Estamos juntos, la victoria fue y siempre será nuestra", ha añadido.

Putin ha insistido además en el papel decisivo de la Unión Soviética en la derrota de la Alemania nazi y ha sostenido que no solo salvó a la URSS, sino también a Europa, buena parte de cuyos países -según ha afirmado- habían capitulado ante el avance de Hitler. "Nuestros soldados sufrieron pérdidas colosales, hicieron sacrificios colosales en nombre de la libertad y la dignidad de los pueblos de Europa. Se convirtieron en la personificación del coraje y la nobleza, la fortaleza y la humanidad, y se coronaron con la gran gloria de una victoria monumental", ha asegurado.

Una celebración marcada por el conflicto con Ucrania

La celebración de este año ha estado condicionada por el contexto bélico y por las medidas de seguridad adoptadas tras varios ataques con drones en territorio ruso durante los últimos días.

Por primera vez desde 2007, el desfile militar ha transcurrido sin armamento pesado. No han participado tanques, misiles intercontinentales ni piezas de artillería -aunque en los cuatro años de guerra anteriores sí que lo hicieron-. Una ausencia que el Kremlin ha atribuido a lo que denomina como la amenaza "terrorista" ucraniana.

El evento de este sábado ha durado solo 45 minutos y ha sido el más corto en muchos años.

Soldados de Corea del Norte, por primera vez, en el desfile

Una de las principales novedades de esta edición ha sido la participación, por primera vez, de soldados de Corea del Norte en el desfile militar. Las imágenes, difundidas por la televisión, han mostrado a efectivos del Ejército Popular de Corea desfilando junto a las tropas rusas por el empedrado de la Plaza Roja.

Corea del Norte envió en 2024 a varios miles de soldados a combatir en la región rusa de Kursk, ocupada parcialmente por el ejército ucraniano, operación en la que, según algunas fuentes, murió un gran número de ellos. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha destacado en varias ocasiones la valentía y profesionalidad de los norcoreanos, en cuyo honor se erigió recientemente en Pionyang un monumento, ceremonia a la que asistió el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov.

Presencia internacional limitada

El desfile ha contado con una presencia internacional muy limitada. Solo han acudido cinco mandatarios extranjeros: el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko; el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev; además de los líderes de Laos, Malasia y Uzbekistán.

Ningún dirigente occidental ha asistido a la ceremonia. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, tenía previsto reunirse posteriormente con Putin en el Kremlin, aunque no ha participado en el desfile.

Tregua entre Rusia y Ucrania

Donald Trump

Volodímir Zelenski

La conmemoración ha coincidido además con unapara los días 9, 10 y 11 de mayo. Este alto al fuego, y confirmada posteriormente tanto por el Kremlin como por el presidente ucraniano,. La tregua incluye un intercambio de prisioneros y se produce mientras la guerra entra en su quinto año sin que las fuerzas rusas hayan logrado todavía el control completo de la región del Donbás.

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