Márquez desvela la clave de su exhibición en la 'qualy' de Le Mans: "Entiendo pocas cosas..."

Ducati ha firmado una impecable clasificación para el gran premio que se celebra en Francia, lo que ha sorprendido al piloto catalán, segundo tras Pecco Bagnaia.

Aunque las cosas no arrancaran de la mejor manera para Marc Márquez, no se puede dar por muerto al piloto catalán. El nueve veces campeón mundial ha logrado el segundo puesto en la clasificación del Gran Premio de Le Mans.

Solo fue más rápido su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, el primer golpe de la mesa de Ducati este 2026, que podría estar recuperando sensaciones en su pelea contra las Aprilia por las primeras plazas de la clasificación.

Márquez se mostraba sorprendido tras la prueba: "Estoy entendiendo pocas cosas ahora mismo". Afirmaba también que "se ha encontrado rápido" en Francia y lo explicaba de la siguiente manera: "Cuando subo a este punto de adrenalina sé ir rápido, pero me cuesta el paso, es ahí donde tenemos que mejorar, en la consistencia, se ve en entrenos que no soy capaz".

Muy autocrítico se mostró Marc después de firmar una de las mejores pruebas de este campeonato, donde ha conseguido la primera línea para la 'sprint' del sábado por la tarde: "No he querido hacer otra vuelta, demasiados retos hemos tomado hoy, muy contento por esta primera línea porque ni yo mismo daba un duro por estar ahí". Y cerró sus declaraciones a 'DAZN' con una conclusión clara tras la clasificación.

"No lo estoy haciendo de la forma que me gustaría así que toca seguir trabajando", aseguraba el piloto de Ducati. Sin duda, el fin de semana en Le Mans inicia de manera muy prometedora para Marc Márquez, que podría iniciar su remontada personal en la quinta cita de la temporada.

Marco Bezzecchi tampoco se desinfló, acabó tercero, y sigue mostrando una versión muy firme mientras trata de seguir consolidando su puesto de líder del campeonato.