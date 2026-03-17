'The Race': la F1 no se plantea cambiar el reglamento hasta el GP de Miami

De la F1 al Mario Kart: la cómica comparación de dos pilotos sobre el nuevo reglamento

Según informa el medio, la FIA y la FOM han decidido aplazar la reunión para considerar cambios tras el inicio de competición, ya que las carreras en Australia y China han sido satisfactorias.

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 continúa dejando malas impresiones en la mayoría de los pilotos de la parrilla. Los numerosos inconvenientes que ha generado en estas dos primeras carreras del calendario han acabado con la paciencia de muchos de ellos, los cuales han llegado a denominarla como "una Fórmula E con esteroides".

Max Verstappen, piloto de Red Bull, ha sido el gran artífice de la mayoría de las críticas, a las cuales todavía se suman más figuras del automovilismo. Durante la pretemporada y las vacaciones de invierno, la FIA y la FOM ya adelantaron que, después del reciente GP de China, se reunirían para considerar cambios tras el inicio de competición.

Pese a que las quejas no son pocas, según ha adelantado 'The Race', ambas organizaciones han decidido posponer dichos cambios hasta el próximo GP de Miami del 3 de mayo. Esta decisión se debe en gran medida a que las carreras en Australia y China no han sido un desastre.

"Si las cosas hubieran ido especialmente mal en las dos primeras carreras en Australia y China, entonces se habría abierto la puerta a posibles ajustes en las reglas para mejorar la situación y acelerar el proceso a tiempo para el Gran Premio de Japón de este mes", apunta el medio británico.

El objetivo de la FIA y la FOM con este "aplazamiento" se basa en tener tiempo suficiente para recoger el máximo posible de datos y problemas en diferentes áreas para elaborar mejoras y aplicarlas tras Miami.