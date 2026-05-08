Jerónimo JM y Germán PG, los guardias civiles con "amplia experiencia" fallecidos al seguir una narcolancha en Huelva

Los detalles Ambos agentes llevaban más de tres décadas en el Instituto Armado y llevaban años destinados en Huelva. Han fallecido después de que sus embarcaciones chocaran en acto de servicio.

La Guardia Civil ha lamentado la muerte de dos agentes durante una operación contra el narcotráfico en Huelva, tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo. Uno de los fallecidos es el capitán Jerónimo JM, con una destacada trayectoria desde 1994, y el otro es Germán PG, con casi 34 años de servicio. Ambos recibieron numerosas distinciones a lo largo de sus carreras. La colisión, cuyas causas aún se investigan, dejó también a dos agentes heridos. En el rescate participaron la Armada, Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera.

La Guardia Civil ha lamentado la muerte de los dos agentes en acto de servicio mientras perseguían una narcolancha en Huelva, tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado. En una nota de prensa, distribuida por el Ministerio del Interior, han informado de lo sucedido para hablar, en especial, de los miembros de la institución fallecidos en el operativo que contaban con una "amplia experiencia".

Uno de ellos es el capitán Jerónimo JM, nacido en Villanueva del Rosario, en Málaga, que ingresó en 1994 en la Guardia Civil. En Gipuzkoa, donde estuvo destinado entre 1999 y 2005, ocupó los empleos de Guardia Civil, cabo y sargento. Ya en 2005, le destinaron a la Comandancia de Málaga como alférez.

Como teniente, ocupó destino en las comandancias de Córdoba y Málaga, entre los años 2010 y 2018, antes de ingresar como capitán en el Servicio Marítimo Provincial de Huelva, en 2020.

Contaba con numerosas felicitaciones y distintivos, entre los que están tres cruces con distintivo blanco a la Orden del Mérito de la Guardia Civil, una cruz de plata a la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo o una cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

El otro guardia civil fallecido es Germán PG, nacido en Teruel, ingresó en el Instituto Armado en 1989. Tras un primer destino en Tarragona, ingresó en el Servicio Marítimo en 1992, por lo que llevaba casi 34 años de servicio.

Estuvo destinado en Algeciras y Almería hasta pasar al de Huelva en 1994. Allí es donde se encontraba destinado en la actualidad.

Entre sus felicitaciones y distinciones están una Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y cuatro cruces con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

El Instituto Armado ha informado del operativo contra el narcotráfico en Huelva, en una persecución de la que cuentan que, por razones que aún se desconocen, las dos embarcaciones de los agentes colisionaron entre ellas en un fuerte impacto.

Uno de los dos agentes fallecidos murió en el acto; el otro, cuando le trasladaron al hospital. Además, hay dos agentes heridos y hospitalizados.

En las labores de rescate y salvamento, indica la Guardia Civil, han participado además del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, la Armada, Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera.

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