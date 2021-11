Durísima sanción para Lewis Hamilton en el GP de Brasil. El inglés de Mercedes, que firmó la pole en la clasificación de Interlagos, ha sido descalificado de la sesión por una infracción en su alerón trasero relacionado con el uso del DRS. Es, básicamente, como si no hubiera participado en la 'qualy'.

Todo ha sido por el hecho de que su DRS superó el límite permitido por la FIA en cuanto su apertura, algo que los comisarios investigaron y que ha derivado en esta sanción.

Se ha hecho esperar más de lo normal, porque Mercedes usó un vídeo en el que se ve a Max Verstappen tocando su alerón trasero tras la clasificación para justificar el error en el DRS.

Esto, que infringió la norma de parque cerrado, derivó en un multazo de 50.000 euros para el neerlandés de Red Bull... pero la sanción para Hamilton puede tener consecuencias mucho más importantes que lo económico.

BREAKING: Lewis Hamilton is disqualified from Friday's qualifying session for a technical infringement related to the DRS system#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/zjgQ4WlArN