El lío del DRS de Lewis Hamilton tiene su primera sentencia. A falta de saber qué pasa con el piloto inglés, la FIA ha sancionado a Max Verstappen con 50.000 euros por infringir el protocolo de parque cerrado, toda vez que tocase el alerón trasero del Mercedes del heptacampeón inglés tras la clasificación del GP de Brasil.

La imagen fue captada desde las gradas de Interlagos. Al terminar la lucha contra el crono, Verstappen se bajó de su coche para observar el ala trasera del monoplaza de Lewis.

Sin embargo, no se conformó con ver sino que también tocó, algo que en parque cerrado no se puede hacer. Por ello, y a pesar de que las miradas se dirigían hacia Hamilton, finalmente también se dirigieron hacia Max.

More on the decision about Max Verstappen here ⬇️#BrazilGP 🇧🇷 #F1https://t.co/mBFvoFTEov