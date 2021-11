Carlos Sainz protagonizó una gran jornada de clasificación del Gran Premio de Brasil finalizando con una gran sexta posición, justo por delante de su compañero de equipo Leclerc.

El español está contento con su mejoría con el monoplaza, y es que al principio de temporada tuvo que adaptarse al coche y sufría los sábados a la hora de sacarle rendimiento a una vuelta al coche. Sin embargo, en las últimas dos carreras ha logrado ganarle la partida a su compañero de equipo al salir por delante de Leclerc en la parrilla.

"Encontrar este rendimiento en clasificación que había costado a principios de temporada. En este tramo final creo que estoy dando con la tecla, he ido bien desde los Libres 1 y he hecho buenas vueltas en las tres sesiones. Ha sido una pena que Gasly nos haya ganado, pero mi vuelta ha sido buena y hay que intentar mejorar para mañana", ha asegurado Sainz.

Ferrari luchaba con McLaren por ser los mejores de la zona media pero en el anterior Gran Premio se metió AlphaTauri y Gasly en la disputa gracias a que el francés logró acabar por delante de ambos y ahora, en Brasil, ha vuelto a terminar por delante de Sainz y Leclerc, por lo que saldrá quinto.

"No me sorprende lo de AlphaTauri, tienen un gran coche y han ido muy rápido todo el año. Ahora han encontrado esa consistencia que no tenían al principio de temporada y ese coche va muy bien, pero nosotros lo daremos todo para mejorar y ganarles la partida. En Ferrari no nos gusta que nos gane AlphaTauri, aunque McLaren es realmente nuestro rival directo", ha opinado Sainz.