Nogueras (Junts) descarta una foto de Sánchez y Puigdemont: "No va a blanquear el tema importante, que es el de los incumplimientos"

Entre líneas Parece que esta vez Junts no va de farol. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha enumerado una larga lista de incumplimientos del Gobierno central. "Lo que queremos son hechos. Cumplir a medias con Cataluña no es cumplir", ha insistido sobre una posibilidad de reconducir la relación.

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, se ha convertido en una de las protagonistas de la información diaria después de que, por primera vez, los de Puigdemont hayan analizado de forma pública el intento de acercamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Nogueras ha insistido en que la negociación con el Gobierno central está rota por los incumplimientos constantes de Sánchez y que la idea que deslizó Sánchez ayer de un encuentro con Puigdemont no va a servir de nada. "Una foto ahora no va a blanquear el tema importante, que es el de los incumplimientos", ha sentenciado Nogueras.

Así, la diputada de Junts ha insistido en que depende del PSOE y de Sumar el poder salir de esa situación de ruptura. Y ha criticado que se haya "normalizado" el incumplir con Cataluña. "Tocaba que un partido catalán" fuera el que dijera que hasta aquí. "Ojalá estuvieran con nosotros otros partidos catalanes", ha añadido lanzando un mensaje a Salvador Illa (PSC) y a ERC.

"La gente está viendo que los partidos españoles, si no se ven atrapados, no actúan. Lo que más miedo da a los partidos españoles es cerrar acuerdos y cumplir con los catalanes porque parece que eso les quita votos", ha seguido.

Preguntada sobre si se lograría recomponer la relación con algunos cumplimientos por parte del Gobierno español, Nogueras ha sido clara: "Lo que queremos son hechos". "Cumplir a medias con Cataluña no es cumplir", ha insistido.

"Ojalá nuestro problema fuera que dentro de unas semanas tuviéramos que convocar una rueda de prensa ante una situación en la que se cumple todo lo que hemos acordado", ha deseado. "Estaríamos hablando de que el catalán es oficial en Europa, de que Cataluña tiene las competencias en materia de inmigración, que existe y se aplica una ley contra la multirreincidencia, que llega el dinero para los enfermos de ELA, que Cataluña tenga representación en la UNESCO y en la Organización Mundial del Turismo...", ha enumerado.

Y ha pedido que se deje a un lado lo que ella denomina la "política de titulares" reiterando que mucho de lo que se ha firmado y anunciado no se ha cumplido.

