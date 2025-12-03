Alex Palou confía en que Fernando Alonso pueda ganar en 2026: "Va a tener opciones"

El tetracampeón de la IndyCar destaca la habilidad del asturiano para mejorar el monoplaza y cree que con Newey a su lado "va a estar luchando".

La Fórmula 1 2025 esta apunto de culminar, y no puede tener un final más apretado. Tres pilotos se disputan el campeonato con un leve diferencia de 12 puntos entre Lando Norris y Max Verstappen, estando Oscar Piastri pisándoles los talones.

La temporada ha estado cargada de polémicas y sorpresas como los dos podios de Carlos Sainz con Williams, la doble descalificación de los McLaren en Las Vegas, la debacle de Ferrari o los cambios en Aston Martin de cara a 2026.

Sobre la F1 y los pilotos españoles ha hablado Alex Palou, tetracampeón de la IndyCar, en una entrevista para 'Mundo Deportivo'. La IndyCar y la Fórmula 1 son competiciones distintas, pero mantienen similitudes como la capacidad del piloto para mejorar el coche, incluso pese a no tener el mismo.

"En Fórmula 1 tenemos el ejemplo con Fernando Alonso. Todos sabemos, o en mi opinión uno, que Alonso es de los mejores, pero si le das un coche que no va y que no corre, pues ya puedes poner al mejor o al peor que va a hacer el 16 y el 17 y ahí se va a quedar", recalca Palou sobre las dificultades que vive Fernando Alonso con el AMR25 de Aston Martin.

El piloto catalán también ha hablado sobre 2026 y la posibilidad de Alonso de ganar su tercer campeonato. "No tengo ni idea, pero creo que sí. Creo que va a tener opciones. Newey sabe hacer coches, no lo ha hecho solo una vez. Lo ha hecho con varias estructuras, varios años, varias regulaciones y creo que va a hacer un coche que va a ser muy, muy bueno. Creo que va a estar luchando", añade Palou sobre las expectativas que tiene sobre el asturiano para la próxima temporada.

Alonso, al mismo nivel que Hamilton o Verstappen

Por último, el piloto de IndyCar ha opinado sobre las comparaciones entre pilotos por el número de campeonatos que tienen y el nivel entre Lewis Hamilton y Alonso. "Creo que un mínimo hay que tener para estar en la misma conversación, pero sí que creo que no hay diferencia entre 7 de Hamilton y 4 de Verstappen. Creo que si has conseguido ganar 4 años, lo único que te faltan son más años para llegar a 7 o más suerte. Si has ganado 2 como Fernando, a 4 no es que seas mejor o peor. Así que creo que el número no importa", ha concluido Palou.