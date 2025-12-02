Verstappen cree que lo de Hamilton es un problema de edad: "Ya no va a ser más rápido..."

El de Red Bull cree que su viejo rival ya no podrá recuperar esa velocidad que sí tenía hace unos años: "No le ayuda...".

La temporada de Lewis Hamilton con Ferrari se está empezando a quedar sin calificativos. Él directamente ha hablado de "pesadilla". Acumula dos fines de semana consecutivos cayendo en Q1 y no hay ninguna esperanza de mejora. Al contrario. Todo puede ir a peor.

Y Max Verstappen no tiene buenas noticias para él. Dice en 'Motorsport' que no recuperará la velocidad del pasado y que la edad no le está ayudando. Ya tiene 40 años el siete veces campeón del mundo.

"Si no te sientes seguro o cómodo dentro de la dinámica del equipo, no puedes ser tú mismo y eso tiene impacto. Abandonas un equipo que ha sido como tu segunda familia y donde has construido toda tu carrera. No es sencillo tomar un rumbo completamente diferente, especialmente cuando te enfrentas a alguien como Charles Leclerc, que lleva más tiempo en Ferrari. Es muy difícil", analiza Max después de la victoria en el Gran Premio de Qatar.

Y así habla del factor de la edad y de la velocidad que no podría recuperar: "La edad tampoco juega a tu favor. A esa edad no vas a ser más rápido. No necesariamente más lento, pero seguro que no más rápido, mientras que Charles sigue mejorando. Así que eso tampoco le ayuda".

La retirada de Hamilton podría estar cerca. Le queda un año más de contrato con Ferrari y después se podría plantear tu futuro.

Verstappen cree que eso no es nada sencillo: "Si esto es tu vida, es muy difícil alejarse. Pero si tienes otros proyectos en marcha o algo a lo que realmente quieras dedicar tu tiempo, entonces es más fácil decir adiós".