El test más personal a Fernando Alonso: ojo a algunas de sus respuestas

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 se ha sometido a un llamativo cuestionario de 'Boss', patrocinador de Aston Martin.

Fernando AlonsoFernando AlonsoGetty

Antes de que la temporada 2025 de Fórmula 1 eche el telón este fin de semana con el Gran Premio de Abu Dhabi, se ha publicado un llamativo test a Fernando Alonso.

Ha sido a cargo de 'Boss', patrocinador de Aston Martin, que le ha preguntado desde la mejor carrera al mejor adelantamiento.

El asturiano, sincero como siempre, ha dejado algunas respuestas muy llamativas como el peor momento de la temporada.

Preguntas y respuestas a Fernando Alonso:

  • Mejor carrera de la temporada: "Budapest".
  • Mejor outfit: "Entre Jeddah y Silverstone".
  • Mejor comida: "Siempre en Japón".
  • Mejor adelantamiento: "Silverstone. Carrera en mojado, fue divertido".
  • Mejor canción: "Siguiente (pregunta)".
  • Lo mejor de las carreras: "Viajar y conocer países diferentes".
  • Mayor aprendizaje: "El equipo no se rinde".
  • ¿Algo que añadir?: "No".
  • Emoji del año: "La bandera a cuadros".
  • Mejor vista al volante: "Algún atardecer en verano".
  • Momento favorito: "Hungría. Doble de puntos para el equipo y gran ambiente.".
  • Canción más repetida: "Fue cambiando durante la temporada, no tiene una única favorita".
  • Momento más divertido: "La carrera de Lego en Miami
  • Peor momento: "Australia. Un frustrante abandono en la primera carrera".

