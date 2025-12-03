"Puede que se haya acabado mi carrera": Honda recuerda el momento más duro de Marc Márquez

Santi Hernández, jefe técnico del de Cervera en la marca del ala dorada, se ha retrotraído a los años de calvario que pasó Marc tras su caída en Jerez 2020.

"A lo mejor me tengo que ir a mi casa"

Marc Márquez presentó este martes en Madrid su documental 'Volver' producido por 'DAZN'. En el mismo, Santi Hernández, su antiguo jefe técnico, tiene un papel protagonista.

El de Honda recuerda los "muchos momentos complicados de su lesión" en los que llegó a "dudar" de sí mismo: "Los dos sabemos lo que ha pasado, porque los dos hemos vivido momentos muy difíciles en Honda".

En Mugello 2022 hubo un punto de inflexión tras haber pasado tres veces por quirófano tras su dura caída en Jerez 2020.

"Cuando toma la decisión en el 2022, después de Mugello, que quiere hacerse esa operación, ahí él lo estaba pasando mal. Le dieron una esperanza de que haciendo esa cuarta operación podía conseguir volver", recuerda Hernández.

Sin embargo, esa cuarta operación no le recuperó las sensaciones: "Antes aún decía, es que el brazo no lo tengo bien, será por el brazo, ahora te vuelves a operar, te dicen que el brazo nunca va a volver a ser como era antes, pero ya no tienes las limitaciones que tenías antes".

Y empezaron las dudas: "Te das cuenta que vuelves y dices, es que la solución no era esta, a lo mejor ha llegado mi fin. A lo mejor soy yo".

"Empieza a dudar, empieza a ver que los resultados no salen. Caídas, una tras caída, caída, caída…", explica el que fuera jefe técnico de Márquez.

Entonces llegó el momento más duro para Marc: "Puede ser que se me ha acabado mi carrera deportiva, tengo que cerrar página y a lo mejor me tengo que ir a mi casa".

Ya en 2023, cansado de apostar por Honda, el ilerdense se lanzó a la piscina y fichó por Gresini para tener en la Ducati la oportunidad de volver a sentirse competitivo. Dos años después, el resto es historia.