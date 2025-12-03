Del doblete 'galáctico' de Mbappé a las manos salvadoras de Courtois: el Real Madrid arrasa en Bilbao

El francés, con dos goles y una asistencia, y el belga, con dos manos salvadoras en la primera parte, dejan al Real Madrid a un punto del FC Barcelona.

Mes nuevo y vida nueva para el Real Madrid. Si en noviembre el conjunto blanco atravesó una 'pájara' perdiendo en Liverpool y empatando en Vallecas, Elche y Girona, los de Xabi Alonso han arrancado diciembre con una contundente victoria en 'La Catedral'.

El encuentro en San Mamés arrancó con un ritmo vertiginoso por parte del cuadro visitante y a los siete minutos, tras un excelso cambio de orientación de Trent, Mbappé controlaba, regateaba, llegaba a la media luna y ponía el balón lejos del alcance de Unai Simón.

El Athletic despertó con el gol, mejoró sus datos de posesión y comenzaron a rondar el área madridista... pero apareció el otro héroe de la noche: Thibaut Courtois.

El belga, el mejor del Madrid en lo que va en la temporada junto a Mbappé, privó a los vascos del empate con dos manos milagrosas que dejaron estupefacto a Ernesto Valverde en el banquillo.

Con Nico Williams desaparecido y la moral de Berenguer y Guruzeta cada vez más minada ante 'Tibú', volvió a aparecer Kylian, pero en su faceta asistente.

El francés recibió en el segundo palo un centro de Arnold que devolvió al palo largo para que Camavinga pusiera tierra de por medio en el marcador antes del paso por vestuarios.

En el segundo acto, más de lo mismo. Dominio blanco, tibios ataques del Athletic... y Mbappé. El galo, una vez más desde fuera del área, clavó en la escuadra de Unai Simón un disparo colocado que cerró el encuentro a falta de media hora para el final.

Con esta victoria 'vitamina', los de Xabi Alonso se quedan a un punto del FC Barcelona en Liga y, sobre todo, recuperan sensaciones con el que posiblemente sea el mejor partido de la temporada hasta la fecha. Incluso mejor que el Clásico. En la próxima jornada, Betis-Barça y Madrid-Celta.