El compañero de Sainz, totalmente abatido ante los malos resultados en Williams: "La verdad es que esto duele"

La situación en Williams es muy desfavorable y así lo han expresado ambos pilotos, a la espera de un paquete de mejoras en Silverstone que todo apunta a que no será suficiente.

Alex Albon está viviendo una temporada de pura frustración en la Fórmula 1. El compañero de Carlos Sainz afronta un año crítico en el que el rendimiento de su monoplaza no está cumpliendo con las expectativas y Williams se sitúa actualmente muy lejos de la zona media de la parrilla. El fin de semana pasado tuvo lugar el Gran Premio de Austria, donde las carencias del coche quedaron totalmente al descubierto tras un fin de semana para el olvido.

La situación tras la carrera de Spielberg es muy desalentadora. Albon cruzó la meta en la 17ª posición, mientras que Carlos tuvo que abandonar por un problema mecánico. El ritmo de Alex encendió rápidamente todas las alarmas al perder más de dos segundos y medio por vuelta frente a la cabeza de la parrilla, una situación que dejó al piloto visiblemente abatido ante los micrófonos, admitiendo la cruda realidad del equipo: "Somos lentos. Muy, muy, muy lentos. El desgaste de los neumáticos es enorme. Simplemente no somos lo suficientemente rápidos. Estamos bastante lejos".

Sobre lo ocurrido en la sesión de clasificación del sábado, donde ambos coches quedaron eliminados en la Q1, Albon también ofreció su punto de vista, reconociendo fallos internos de comunicación en Williams al realizar cambios en el coche sin su conocimiento: "Estas cosas pasan. Quizá simplemente deberíamos haber tenido una mejor comunicación sobre qué cambios se habían hecho en el coche. Por desgracia, con eso nos hemos cavado nuestra propia tumba".

Y aunque el equipo espera introducir una pequeña actualización de cara al Gran Premio de Silverstone, el piloto no se muestra optimista con que la situación actual dé un giro: "La pequeña actualización para Silverstone no nos llevará de repente a la zona media de la clasificación, Quizá nos acerque un poco más a Haas". Y luego, al ser preguntado con ironía sobre si los adelantamientos habían sido difíciles en la pista austríaca, Albon tiró de sarcasmo para reflejar su desesperación: "¿En serio? A mí me han adelantado con bastante facilidad".

Para cerrar, el tailandés no escondió su profunda decepción y su respuesta al ser preguntado sobre las conclusiones tras Austria resumía la situación a la perfección: "La verdad es que no. La verdad es que esto duele".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido