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Sigue la última hora de los terremotos en Venezuela

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Así se ha vivido el terrible terremoto de Venezuela en un partido de béisbol

El seísmo de 7,1 sorprendió en un partido de béisbol que disputaban los equipos de Senadores y Marineros.

terremoto

En un partido de béisbol entre Senadores y Marineros, en Venezuela, viven en primera persona el terremoto que se ha producido esta noche en Caracas.

Un seísmo de magnitud 7,1 que ya ha dejado más de cien muertos en el país y centenares de desaparecidos.

Los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud han afectado el norte del país y la capital venezolana. La Guaira, cercano a Caracas, es el estado más afectado. Los equipos de rescate buscan ya entre los escombros a víctimas y vecinos atrapados.

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Las 6 de laSexta

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