"Una penalización de...": Carlos Sainz propone sanciones a quien provoque banderas amarillas o rojas

El piloto español ha lanzado una solución a los accidentes en la clasificación para que no afecten al tiempo del resto de pilotos que se ven afectados por las banderas.

Carlos Sainz ha lanzado una propuesta a la Fórmula 1. El piloto español ha mostrado su parecer acerca de la gestión de George Russell tras el accidente de Max Verstappen en la clasificación del GP de Austria, de la cual obtuvo la pole el piloto de Mercedes.

En sí, Sainz considera que el británico supo controlar la situación a la perfección, y que Dirección de Carrera debería haber sacado "una doble amarilla o una roja". Aun así, el madrileño considera que "nunca se le debería haber permitido terminar esa vuelta ni cerrarla en una situación tan peligrosa" a Russell.

Más allá del polémico incidente, el piloto de Williams ha lanzado una solución a este tipo de situaciones. "Creo que cualquiera que provoque una bandera amarilla o roja en la clasificación debería recibir una penalización de tres puestos en la parrilla", propone Carlos, en declaraciones recogidas por 'The Race'.

De esta forma, la propuesta de Sainz permitiría que aquellos pilotos que resulten afectados por la bandera roja no pierdan su tiempo por vuelta, y únicamente salga perjudicado quien provoque dicho accidente.

"Si Max hubiera estado en la pole en la primera tanda, hubiera provocado ese accidente y luego se hubiera sacado la bandera roja y nadie hubiera mejorado el tiempo de vuelta, creo que sería injusto para George, Kimi [Antonelli] y todos los demás, porque el piloto que está en la pole no nos está dejando mejorar el tiempo de vuelta", recalca el español.

Por último, Sainz ha querido descartar cualquier acusación a Verstappen de provocar el accidente a propósito. "No digo que Max lo hiciera a propósito. Creo que Max tuvo un fallo. Max ni siquiera estaba en la pole, así que no tenía ningún motivo para hacerlo. Pero creo que tenemos que aportar ideas para intentar resolver esas situaciones", concluye el de Williams.

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