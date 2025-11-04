Ecclestone ve a Hamilton absolutamente perdido: "Quería ser campeón con Ferrari y ahora..."

El que fuera jefe de la Fórmula 1 dice que Lewis se ha quedado "en un proyecto de marketing" para Ferrari.

Es la gran decepción de esta Fórmula 1. Lewis Hamilton fue el fichaje estrella de Ferrari y se está quedando muy atrás. Ni victoria ni podios ni tampoco competir contra Charles Leclerc, su compañero. Su 2025 está siendo desastroso. Tanto que incluso llegó a decir que en Maranello deberían buscarle un sustituto.

Bernie Ecclestone, quien fuera jefe de la Fórmula 1, ha dicho en 'Sport.de' que Lewis llegó para ser campeón y ha terminado frustrado.

"Se le está escapando todo de las manos. Quería ser campeón del mundo y ahora se sorprende de no poder conseguirlo", dice el que fuera jefe de la Fórmula 1.

A pesar de sus títulos mundiales, Ecclestone no ve a Hamilton como el mejor piloto de la historia: "Es uno de los mejores de los últimos diez años, pero no el mejor".

Le lanza un ataque directo: "Lewis se ha quedado en un proyecto de marketing para Ferrari".

Pero según el exdirector de la F1, Lewis no es lo único que falla en Ferrari. Ni mucho menos. También señala directamente a Fred Vasseur, el jefe del equipo: "El problema es que Ferrari necesita un líder autoritario para tener éxito. Allí no hablan italiano, hablan Ferrari. En Italia, todo el mundo opina e interfiere, decidiendo qué está bien y qué está mal".