El 'archienemigo' de Alonso cambia de bando y le apoya en su guerra contra Hamilton: "Hacer trampa..."

Johnny Herbert, el que fuera comisario y siempre muy crítico con Fernando, dice que el piloto ha vuelto a "sacar lo mejor de sí": "Todos esperamos esto de él".

Sigue coleando el enfrentamiento entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton en el Gran Premio de Singapur. El asturiano explotó por radio porque el Ferrari, sin frenos, no hizo ninguna de las curvas en la última vuelta. Finalmente fue sancionado y Fernando acabó por delante.

Y el conocido como 'archienemigo' del asturiano, Johnny Herbert, sorprendentemente le ha dado la razón. Algo que raras veces ha ocurrido. Lo ha hecho en palabras que recoge 'Crash.net' días después de Marina Bay.

"No puedes tomarte las libertades que se tomó Hamilton, no puedes hacer trampas hasta ese punto. Fernando estuvo muy bien, tiene toda la razón. Estuvo en su pedestal, gritando y chillando por radio", dice el expiloto.

Por otro lado, lanza elogios sobre su remontada: a pesar de la mala parada de Aston Martin, escaló hasta la séptima posición adelantando en pista. "Fernando aún no está acabado. En Singapur, con mucho calor y humedad, una pista muy complicada, Fernando vuelve a sacar lo mejor de sí", indica Herbert.

Y ese tipo de actuaciones, esas remontadas, son las que espera Herbert de un tipo como Alonso: "Todos esperamos eso de Fernando, esa competitividad desde aquella primera carrera cuando llegó a la F1 hace tantos años".

Es la primera vez en mucho tiempo que Herbert se posiciona del lado de Fernando en cualquier batalla. Está claro que la brillante actuación del asturiano, elegido piloto del día, cautiva hasta a sus mayores 'haters'.