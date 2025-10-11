La sorprendente reflexión de la revelación de la F1 sobre Hamilton: "Nunca ganó un título..."

Isack Hadjar, piloto de Red Bull Racing, se ha deshecho en elogios hacia el británico de Ferrari después de una primera temporada del joven francés en el 'Gran Circo' que se ha sentido como un sueño.

"Es la persona a la que siempre he admirado"

Lewis Hamilton es el ídolo de Isack Hadjar. El piloto de Red Bull Racing admira al británico y nunca olvidará las victorias que el actual piloto de Ferrari consiguió cuando él todavía era un niño. De hecho, para el francés, el heptacampeón de Fórmula 1 es el mejor piloto de la historia y ha sido una inspiración para que Hadjar sea quien es a día de hoy.

El 'rookie' ha elogiado la competitividad de Lewis y considera que ha ganado todos sus títulos en la pista y sin correr sucio. Además, durante esta temporada han podido competir y el británico ha devuelto parte del cariño a su admirador y compañero en la pista.

"Nunca ganó un título corriendo sucio. Siempre ganó mano a mano. Si hay alguien en la parrilla que se merece su puesto y que lo ha conseguido con determinación, ése es Hamilton. Además, es una gran persona, tanto profesional como personalmente", confesaba Hadjar en una entrevista con 'Clique TV'.

La primera temporada del piloto de Red Bull Racing en el 'Gran Circo' ha sido, por tanto, todo un sueño en el que el joven francés ha podido competir contra su ídolo de la infancia. Además, por momentos, ambos pilotos se han batido en la pista.

"Este año he tenido el privilegio de correr contra mi ídolo, Lewis Hamilton. Desafiarle en el circuito se siente increíble. Hemos tenido varias luchas y es surrealista para ser sincero. Incluso en Bakú hace unas semanas, estaba corriendo pensando que es Lewis quién está detrás mío", desvelaba fascinado Isack.

"Es la persona a la que siempre he admirado y ahora estoy defendiendo la posición contra él. La mayoría de las veces me acaba adelantando, desafortunadamente, pero he disfrutado todas y cada una de las luchas con él", finalizaba.