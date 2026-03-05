Fernando Alonso, más contundente que nunca con Honda antes de la primera carrera

El piloto asturiano confía en que los socios motoristas de Aston Martin puedan encontrar una solución a sus problemas "a corto plazo" para que el AMR26 pueda competir en las próximas carreras.

El GP de Australia es todo un desafío contrarreloj para Aston Martin. Los de Silverstone llegan con muchos problemas acumulados desde los test de pretemporada, y su rendimiento en Albert Park es una incógnita. Dentro del equipo se desconoce cuántas vueltas podrán correr este domingo debido a las vibraciones del AMR26.

Adrian Newey ya ha confesado que tanto Fernando Alonso como Lance Stroll podrían "sufrir daños permanentes en las manos". Pese a las pesimistas palabras del exingeniero de Red Bull, el bicampeón del mundo no ha dudado en señalar que "podría hacer tres horas en el coche con las vibraciones" con tal de luchar por la victoria.

Estas palabras del español vienen acompañadas de un discurso lleno de esperanza hacia el socio motorista de Aston Martin. Honda ha trabajado durante las últimas semanas en solucionar o aminorar los múltiples inconvenientes que provoca su motor en el monoplaza, lo cual ha hecho que Fernando respire.

"Ha sido un comienzo difícil. Más difícil de lo que queríamos y más difícil de lo que esperábamos, pero, en cierto modo, no podemos hacer nada al respecto", ha confesado el propio Alonso en declaraciones a F1 TV. Instantes después, el veterano piloto ha reiterado la necesidad de "esperar y tener fe en Honda", a fin de que "todos estos problemas se solucionen a corto plazo".

Aunque la situación de los británicos es delicada, Fernando pide calma con el coche y espera "disfrutar de esta primera carrera, que siempre es muy bonita". "Hay que mantenerse unido, hay que mantenerse motivado", añade.

Por último, el asturiano confirma que están motivados para las dos primeras carreras del calendario debido a la "larga lista de cosas" que tienen por hacer. "Tenemos una larga lista de cosas que hacer y eso ya es motivación suficiente para estas dos primeras carreras", concluye Alonso.