Fernando Alonso prevé ser campeón "tarde o temprano" con Aston Martin

El bicampeón del mundo confía en poder competir este año pese a los problemas con Honda, y no duda en que los de Silverstone se proclamen campeones próximamente con su ayuda.

Fernando Alonso cumple 25 años en la Fórmula 1. El piloto asturiano, pese a no ser de los más laureados, es considerado uno de los mejores pilotos debido a su estilo de conducción y sus dos campeonatos del mundo. En 2005 y 2006 alcanzó la gloria con Renault, y desde entonces continúa buscando su ansiado tricampeonato.

Este año parecía que iba a llegar su oportunidad de la mano de Adrian Newey en Aston Martin. Sin embargo, los sucesivos problemas acumulados con el motor Honda, las vibraciones del AMR26 y el nuevo reglamento han dilapidado sus esperanzas para 2026.

Pese a ello, Alonso no pierde la esperanza y aún confía en que estos inconvenientes se resuelvan "a corto plazo". "Ahora estoy en la última parte de mi carrera y mi viaje en la Fórmula 1 ha superado cualquier expectativa, así que estoy muy bien y estoy muy contento con todo", afirma el piloto español en una entrevista para 'Marca'.

Los problemas surgidos durante los test de pretemporada no son sencillos de resolver, pero Fernando, en vez de asumirlos como un reto, lo ve como una motivación. "No es que esté feliz de enfrentarlos, pero estoy listo para ellos, así que los aceptaré e intentaré ayudar también con mi experiencia", añade el bicampeón de la F1.

Incluso, el asturiano confía todavía en que "tarde o temprano" Aston Martin gane un campeonato. "Como ya dije el año pasado cuando renové el contrato, creo que ganar un campeonato para este equipo es cuestión de tiempo", asegura.

Por último, Alonso se ve campeón próximamente, aunque lo que no tiene claro es si será al frente del volante o en un cargo diferente. "Creo que ganaré un campeonato con este equipo tarde o temprano.La única duda que tengo es si estaré al volante o en una posición diferente en el equipo", concluye el de Aston Martin.