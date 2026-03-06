Ahora

'Jugones'

La selección española finalmente sí viaja a Turquía: atención a las caras en la expedición con Louzán a la cabeza

El equipo femenino español jugará en Turquía el partido de clasificación para el Mundial a pesar de que ese país tuvo que interceptar un misil iraní en las últimas horas.

seleccion

La selección femenina ha tenido finalmente que viajar a Turquía pese a la situación en Oriente Medio. Las caras en la salida de las jugadoras lo decían todo. Y es que la UEFA se negó a cancelar el partido y amenazó a España con perder tres puntos en la clasificación para el próximo Mundial.

Mientras en Oriente Medio continúa la guerra, esta mañana la selección española femenina ponía rumbo a Turquía con el presidente Rafael Louzán a la cabeza. Un viaje rodeado de incertidumbre después de que ese país interceptara un misil procedente de Irán

La expedición tenía que haber partido este jueves y desde la AFE emitieron un comunicado: "AFE muestra su rechazo a que la selección española de fútbol viaje a Turquía". Pero después, en una reunión de Louzán con las jugadoras decidieron viajar

La UEFA se negaba a canelar el partido clasificatoria para el Mundial. Finalmente este sábado España sí jugará su partido contra Ucrania en tierras turcas.

