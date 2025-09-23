Lewis Hamilton pide perdón a Leclerc por su gesto en Bakú: "No volverá a pasar..."

El piloto de Ferrari no devolvió la posición a su compañero justo antes de cruzar la línea de meta en Bakú.

No fue un gesto muy deportivo el de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Azerbaiyán. No devolvió la posición a su compañero, Charles Leclerc, a pesar de que Ferrari le insistió por radio. Después pidió disculpas y aseguró que no se volvería a repetir una situación así.

"Yo era más rápido y Charles tuvo la amabilidad de dejarme pasar. Pero recibí el mensaje muy tarde y estaba concentrado en el coche que iba delante, aunque tenía un 0,001% de posibilidades de adelantarlo...", explicó el siete veces campeón de la Fórmula 1.

"Levanté y frené, pero nos equivocamos por unas cuatro décimas. Fue un error mío, así que le pido disculpas a Charles. No volverá a pasar", explicó el británico.

Leclerc, por su parte, dejó claro que no se habían respetado las reglas... aunque sin señalar directamente a Lewis: "Ser octavo o noveno realmente no me importa. Obviamente, si luchamos por posiciones más atractivas, que espero que sea el caso, entonces espero que trabajemos de otra manera. Hay reglas con las que sabemos que debemos trabajar y hoy tal vez esas reglas no se respetaron. Pero no creo que este sea el tema de conversación".

"Desafortunadamente, hemos estado muy lentos todo el fin de semana y es ahí donde deberíamos centrarnos", dice el piloto monegasco.

No son buenos tiempos para Hamilton en Ferrari. Ni consigue resultados... y parece que algunos gestos tampoco están gustando ni a su equipo ni a su compañero.