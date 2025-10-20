Bagnaia vuelve a cargar contra Ducati tras su debacle en Australia: "Lo que estoy pilotando este año..."

El turinés sigue sin explicarse el rendimiento de su moto tras firmar el peor fin de semana de toda la temporada. 'Pecco', de nuevo, lanza un 'dardo' a la escudería.

'Pecco' Bagnaia está hundido. El bicampeón del mundo es otro piloto completamente distinto. Sin confianza ni ritmo, 'Pecco' ha tenido el peor gran premio de la temporada en Phillip Island. Fue penúltimo en la carrera al 'sprint' y se fue al suelo en la carrera larga.

Su imagen sentado en la grava tras la caída, el claro ejemplo de que puede estar viviendo su peor momento como piloto de MotoGP. El turinés está completamente contrariado consigo mismo y con Ducati. No entiende ciertas decisiones que ha tomado el equipo a la hora de desarrollar la moto.

Ya se han producido algunos intercambios de declaraciones entre jefes de Ducati y el propio Bagnaia en el que se contradicen sobre el rendimiento de la moto. 'Pecco', tras su debacle en Australia, ha vuelto a dejar claro que no le gusta la moto: "Podría haber luchado por estar entre los primeros 10, no es algo que me haga feliz, pero es un punto del que partir".

"Intentamos trabajar en ello y encontrar algo que me haga sentir más cómodo en esta moto, como había sucedido en Japón. Esa era mi Ducati, la que estoy pilotando este año no lo es y debemos entender por qué", ha reconocido el italiano en unas declaraciones a los medios presentes en Phillip Island.

Bagnaia ha perdido la tercera plaza del mundial este fin de semana a manos de Marco Bezzecchi. 'Pecco' es cuarto en la clasificación general pero podría incluso perder esa condición si no para la sangría de malos resultados. Pedro Acosta es quinto a solo cuarenta puntos de distancia.