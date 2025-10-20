Ahora

"Hay que olvidarnos de ellos"

"Alcaraz y Sinner son injugables": Ruud se rinde ante la manifiesta superioridad de Carlos y Jannik

El noruego, flamante ganador del ATP 250 Estocolmo, ha explicado que los dos cabezas del ranking "están en otra esfera".

Carlos Alcaraz y Jannik SinnerCarlos Alcaraz y Jannik SinnerAgencia EFE

Tras proclamarse campeón del ATP 250 Estocolmo, Casper Ruud habló en el 'TennisWeekly Podcast' y dejó una llamativa reflexión sobre el dominio de Carlos Alcaraz y JannikSinner en el circuito actual.

En primer lugar, el noruego habló sobre la exigencia de calendario: "Es muy largo, se hace complicadísimo pasar de un torneo a otro sin apenas tiempo para asumir lo sucedido, estamos llevando nuestros cuerpos y mentes al límite. Creo que, en mi caso, fue clave tomarme un descanso en verano".

Y eso, según él, beneficia al número 1 y 2 del mundo: "Carlos y Jannik pueden haber jugado más de 70 partidos este año, pero creo que es más difícil para los demás porque no ganamos tanto como ellos y recuperarse de derrotas todas las semanas es un desafío".

De hecho, Ruud considera que el resto de jugadores deben 'olvidarse' de Alcaraz y Sinner y centrarse en su juego para tratar de hacerles frente.

"Ahora mismo, tenemos en el circuito a dos tenistas que son completamente injugables, pero después somos unos 30 jugadores luchando por mejorar y aprovechar oportunidades. Debemos asumir que están en otra esfera, olvidarnos de ellos y simplemente, tratar de evolucionar para hacer que parezcan humanos", ha señalado.

