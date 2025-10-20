"Alcaraz y Sinner son injugables": Ruud se rinde ante la manifiesta superioridad de Carlos y Jannik

El noruego, flamante ganador del ATP 250 Estocolmo, ha explicado que los dos cabezas del ranking "están en otra esfera".

Tras proclamarse campeón del ATP 250 Estocolmo, Casper Ruud habló en el 'TennisWeekly Podcast' y dejó una llamativa reflexión sobre el dominio de Carlos Alcaraz y JannikSinner en el circuito actual.

En primer lugar, el noruego habló sobre la exigencia de calendario: "Es muy largo, se hace complicadísimo pasar de un torneo a otro sin apenas tiempo para asumir lo sucedido, estamos llevando nuestros cuerpos y mentes al límite. Creo que, en mi caso, fue clave tomarme un descanso en verano".

Y eso, según él, beneficia al número 1 y 2 del mundo: "Carlos y Jannik pueden haber jugado más de 70 partidos este año, pero creo que es más difícil para los demás porque no ganamos tanto como ellos y recuperarse de derrotas todas las semanas es un desafío".

De hecho, Ruud considera que el resto de jugadores deben 'olvidarse' de Alcaraz y Sinner y centrarse en su juego para tratar de hacerles frente.

"Ahora mismo, tenemos en el circuito a dos tenistas que son completamente injugables, pero después somos unos 30 jugadores luchando por mejorar y aprovechar oportunidades. Debemos asumir que están en otra esfera, olvidarnos de ellos y simplemente, tratar de evolucionar para hacer que parezcan humanos", ha señalado.