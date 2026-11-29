El piloto madrileño ha reconocido las virtudes del monoplaza del asturiano mientras que señala las deficiencias que tiene el Williams. La fortaleza de uno es la debilidad del otro.

Carlos Sainz también vive un año para olvidar en Williams. Los de Grove han sido uno de los equipos que no han acertado con el diseño del coche en este año de nueva reglamentación. Esto les ha llevado a solo sumar 11 puntos en toda la temporada a falta de dos grandes premios por disputarse.

Si bien Aston Martin empezó el año en una situación aún más dramática, Carlos ha visto como los de Silverstone han ido recortándoles terreno. Tras la clasificación en Catar, donde Sainz solo pudo ser decimosexto, se ha pronunciado sobre la realidad del equipo del asturiano.

"Fernando no estaría en la Q1 con el Aston y un motor Mercedes, porque tienen un coche mejor que el nuestro en curva, claramente", ha reconocido el ex de Ferrari, lanzando un capote a la aerodinámica de los británicos donde lleva el sello de Adrian Newey.

El español ha resumido los problemas del 'FW48': "todo aerodinámica". Justamente lo que el Aston es fuerte es todo lo que carecen en la histórica escudería de Frank Williams: "Al final en Las Vegas es todo recta y curva corta de 90 grados, pasas muy poco tiempo en curva y no pierdes tanto tiempo por la aerodinámica".

"Es más importante la eficiencia y el motor. Los motores Mercedes y los coches eficientes íbamos bien allí, y de repente llegas a un circuito en el que pasas mucho tiempo en curva y te salen todos los demonios y los puntos débiles que tenemos", ha explicado el '55' en declaraciones recogidas por 'As'.

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